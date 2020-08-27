Конкурс профессионального мастерства выявил лучших мастеров народных промыслов Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Федеральный этап конкурса профессионального мастерства в сфере народных промыслов "Славим человека труда!" собрал мастеров Уральского федерального округа в Екатеринбурге и выявил лучших из них, передает корреспондент ТАСС.

"Мы впервые принимаем в этом году федеральный этап конкурса, это для нас большая честь. <...> Это яркий праздник профессионалов с большой буквы", - сказала на церемонии открытия министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Лучшим в резьбе по дереву признан Сергей Федоров из Тюменской области, в берестяном промысле - Зоя Тарлина из ХМАО, в кузнечном мастерстве (ковке) - Михаил Власов из Курганской области, в художественной росписи по металлу - Алевтина Сидорова из Свердловской области, в мастерстве традиционной росписи по дереву - Татьяна Афаунова из Тюменской области.

В конкурсе приняли участие 38 мастеров из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. В соревнованиях каждый из них изготовил предметы народных художественных промыслов Урала, жюри оценило их исполнение по следованию традициям, скорости, качеству и другим критериям. В этом году самому юному участнику соревнований - шесть лет. А самое оперативное время изготовления работы составило около двух часов - столько понадобилось одному из мастеров на роспись подноса.

"Я занимаюсь этим [ремеслом] уже 13 лет. У меня отец 20 лет в кузнице отработал в колхозе, настоял построить кузнецу. Я начал со скоб, тяпок для народа, потом медленно это все перешло в художество. Дети подрастают, у меня четыре сына, передаю им [знания], уже вижу, что кто-то идет также именно по художественному направлению, кому-то нравится оружие, ножи, мечи", - поделился с ТАСС приехавший из села Пушкино Курганской области Михаил Власов.

Свои идеи, вдохновленные славянскими растительными орнаментами, он воплощает в специально построенной по старинным традициям кузнеце - на конце села, по профессиональному поверью, у леса. Сегодня он выполнил светильник для свечи, работа заняла четыре часа и оказалась лучшей в номинации.

О конкурсе

Проект "Славим человека труда!" - это комплекс инициатив, направленных на изменение ситуации на рынке труда в связи с острым дефицитом квалифицированных рабочих кадров. Разработан Свердловским региональным отделением Всероссийского совета местного самоуправления в 2010 году. Проект включает в себя конкурс профессионального мастерства, общероссийский фестиваль кино- и интернет-проектов "Человек труда", образовательный проект "Лаборатория профессий". В 2012 году проект получил статус окружного.