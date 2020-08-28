Около 10 тыс. человек посетили форум "Армия-2020" в Екатеринбурге в день открытия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Около 10 тыс. человек посетили площадку военно-технического форума "Армия-2020" в Екатеринбурге в день открытия на полигоне Свердловский. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа.

"Около 10 тыс. человек посетили военно-технический форум "Армия-2020" в Екатеринбурге в первый день работы. Торжественная церемония форума состоялась накануне на полигоне Свердловский", - говорится в сообщении.

В день открытия прошел динамический показ военной техники. Одной из новинок стал перспективный робототехнический комплекс "Маркер" производства челябинского ОПК. Возможности робототехнического комплекса оценил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в ходе динамического показа боевых возможностей военной техники. По словам разработчиков, комплекс спроектирован по модульному принципу и может комплектоваться различными системами вооружения в зависимости от характера поставленных задач.

В Екатеринбурге мероприятия форума проходят на территории полигона Свердловский с 27 по 29 августа. В конце работы форума состоится традиционная "Гонка Героев", в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона. Всего посетителям представлено более 150 единиц техники, впервые развернут кластер из 15 единиц исторической военной техники СССР и союзников, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны.