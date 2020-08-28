В одном из сел Тюменской области ввели карантин по птичьему гриппу

ТАСС, 28 августа. Карантин по птичьему гриппу введен в селе Сладково Тюменской области, где выявлен очаг заболевания.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории <…> села Сладково Сладковского района Тюменской области", - говорится в сообщении на официальном портале правовой информации Тюменской области. В нем отмечается, что решение о введении карантина принял глава региона Александр Моор.

Как пояснил ТАСС начальник Управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц, всего заражено порядка 20 домашних птиц. "Порядка 20 голов из одного опытно-производственного хозяйства в Сладковском районе, речь идет об утках и курах. Предполагаем, что домашние птицы заразились при контакте с дикой водоплавающей птицей, потому что данное ОПХ находится на границе с озером", - сказал Шульц.

Он отметил, что угрозы для людей нет, но соблюдать необходимые профилактические правила необходимо. "Считаем, что угрозы для людей нет. В районе ведется наблюдение, продажа живой птицы и продуктов убоя будет запрещена. Для этого на территории села Сладково будут размещены ветеринарно-полицейские посты", - добавил Шульц.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.