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Власти Курганской области планируют закупить экзоскелеты для детей с ДЦП

На эти цели выделят 5 млн рублей

ТАСС, 28 августа. Правительство Курганской области планирует приобрести в тестовом режиме экзоскелет, на эти цели выделят 5 млн рублей. Аппарат планируют закупать для детей с ДЦП и нарушениями двигательного аппарата со следующего года, если он покажет эффективность в лечении, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram глава региона Вадим Шумков.

"На днях решили приобрести запущенный в производство экзоскелет, выделяем на это управлению социальной защиты 5 млн рублей. Это умное оборудование производит компания в Сколково. Он помогает ускоренно развивать и восстанавливать ребятишек с ДЦП и нарушениями двигательного аппарата. <…> Если новый аппарат покажет свою высокую эффективность, на следующий год закупим еще", - написал он.

Ранее члены правительства региона собрали благотворительные средства и закупили специальное оборудование для жителей с ограниченными возможностями - например, специализированные кровати.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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