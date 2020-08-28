ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 августа. /ТАСС/. Общая готовность Центра охраны материнства и детства в Сургуте составляет 93%, в настоящее время завершаются отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем. Об этом сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, отметив, что завершение строительства центра отложено до конца 2020 года, поскольку в связи с пандемией застройщик столкнулся с трудностями.

Соглашение между департаментом здравоохранения Югры и застройщиком "ВИС инфраструктура" о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации Центра охраны материнства и детства в Сургуте - одного из крупнейших в России - было заключено в конце декабря 2014 года. Его должны были открыть в 2017 году, однако этому помешало резкое увеличение уровня грунтовых вод. В январе 2020 года гендиректор "ВИС инфраструктура" Сергей Парсаданян на заседании проектного комитета Югры сообщил, что сдать медучреждение планируется летом текущего года.

"В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции компания-застройщик "ВИС инфраструктура" столкнулась трудностями, оказавшими влияние на темпы выполнения работ. Так, в связи с введением в Югре карантинных мер ей пришлось замещать часть персонала, работавшего на объекте. В результате ввод объекта в эксплуатацию отложен до конца текущего года", - сказал он.

По его словам, в настоящее время завершаются отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем, в целом, "больница готова на 93%". При этом, стоимость возведения объекта не изменилась и составляет, по данным главы департамента здравоохранения, 10,9 млрд рублей, из которых застройщику из бюджета Югры в настоящее время выплачено почти 6,3 млрд рублей.

"По информации застройщика на сегодняшний день все медицинское оборудование законтрактовано на общую сумму около пяти млрд рублей. <…> Более 90% медоборудования изготовлено и находится на объекте (перинатальном центре - прим. ТАСС), на складах в России или производителей в Европе", - уточнил Добровольский.

Уже смонтировано хирургических и анестезиологических оборудование и производится его пуско-наладка, доставлены мебель, операционные столы, утилизатор медицинских отходов, паровой дезинфектор, котломоечная и туннельная посудомоечная машины, шкафы для хранения продуктов, оборудование для гистологической и микробиологической лабораторий, также сообщил он.

О центре

По данным региональных властей, в центре будут ежегодно принимать около 10 тыс. родов, что составляет примерно половину от общего количества в округе. Общая площадь объекта составит 63 тыс. кв. м. В центре будет размещено оборудование для телемедицины, при помощи которой планируется, в частности, консультироваться по вопросам лечения пациентов с врачами в Европе. Основу персонала нового учреждения составят около 800 специалистов.

В центре планируется разметить лабораторию высоких биомедицинских технологий, которая возьмет на себя перспективные геномные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий, выявление взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний.

Рядом с центром планируется создать парковочные площадки примерно на 580 машиномест. На территории перинатального центра будет предусмотрена также детская игровая площадка.