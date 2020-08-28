Екатеринбург получил от благотворительного фонда 30 автомобилей скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Екатеринбург получил от Фонда святой Екатерины 30 автомобилей скорой медицинской помощи с современным медоборудованием общей стоимостью 134 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Instagram глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Сегодня Фонд святой Екатерины передал Екатеринбургу 30 новых автомобилей скорой помощи, оснащенных современным медицинским оборудованием. Мы особенно остро почувствовали нехватку автомобилей во время пандемии, и я благодарен, что в нашем городе есть неравнодушные бизнесмены, которые решили сделать Екатеринбургу такой подарок. Генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании "Сима-ленд" Андрей Симановский потратили на покупку скорых на базе Ford Transit 134 млн рублей", - написал он.

Отмечается, что первичное оснащение автомобилей провел завод "Нижегородец". "Вопросы комплектования и подготовки машин взяла на себя екатеринбургская компания "Технолайн", - добавил губернатор.