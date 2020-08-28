Utair увеличила частоту полетов в Югру из других регионов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair увеличила частоту полетов в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) из Москвы и других регионов. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба перевозчика.

"Utair ввел дополнительные рейсы из городов Ханты-Мансийского автономного округа в Москву и регионы. Авиакомпания запустила ежедневный рейс по маршруту Тюмень - Ханты-Мансийск и увеличила до пяти раз в неделю количество полетов из Сочи в Тюмень и из Москвы в Нарьян-Мар и Ноябрьск", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, также авиакомпания до четырех раз в неделю увеличила частоту выполнения полетов из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск, из Самары в Сургут, до трех раз в неделю - из Махачкалы в Сургут и до двух раз в неделю - из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург. "Utair увеличивает количество полетов из домашнего региона по запросам его жителей, чтобы все пассажиры могли путешествовать прямыми рейсами, без пересадок. В период летних отпусков им доступны прямые рейсы на популярные курорты России, а также удобные маршруты, связывающие ХМАО со всеми регионами России", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).