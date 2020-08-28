В Свердловской области для каждого класса установят разное время входа в школу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Каждый класс будет заходить в школы Свердловской области в специально установленное для него время. Также будет работать несколько входов в разных частях школ, сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по региону Наталья Моисеева на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в пятницу.

"Для детей будут открыты разные входы. Для каждого класса будет установлено время входа в школу, соответственно в той же очередности будет [решен] вопрос по выходу из школы детей. <...> Надо быть предельно внимательным и детям, и родителям, и не опаздывать к началу входа класса в школу, потому что дальше пойдет поток следующий", - сказала она, уточнив, что, если ребенок все же опоздает в школу, он сможет пройти в кабинет по тому же маршруту, что и шел его класс.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, в этом году в школы в регионе идут 510 тыс. детей, первоклассников будет 60 тысяч.

Перед началом учебного года в области активно проводятся проверки школ. Так, во время проверок противопожарного состояния выявлено 2180 нарушений, на сегодняшний день устранено 1100 нарушений, отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Махнев.

Традиционные линейки 1 сентября в школах Свердловской области в 2020 году отменены. В оперативном штабе региона сообщили, что преподавателям и ученикам разрешат не использовать маски внутри школы. Обязательным требование останется для работников технических служб. Одной из мер безопасности станет изменение расписания уроков и перемен. А также за каждым классов закрепят один кабинет, по школе будут перемещаться только учителя.