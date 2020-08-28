Танки, артиллерия и авиация уничтожили противника на крупных учениях в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Финальный эпизод крупнейших в 2020 году учений танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) прошел на полигоне в Челябинской области. Для розыгрыша были задействованы танковые и мотострелковые соединения, артиллерия и авиация, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой ЦВО.

"В ходе практических действий с боевой стрельбой танковые и мотострелковые подразделения дивизии отработали эпизод перехода из обороны в наступление с закреплением на флангах. При этом направления движения, рубежи для закрепления наземных подразделений, а также первоочередные цели, назначенные к огневому поражению танкистам и мотострелкам, были вскрыты экипажами фронтовых самолетов-разведчиков Су-24МР", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что объекты противника были уничтожены бомбовым ударом многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Затем при поддержке артиллерии экипажи танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров сковали действия противника, а потом обезопасили свои фланги от нападения.

"На завершающем этапе военнослужащие танкового соединения отработали выход к условной государственной границе, выбив вклинившегося противника с занимаемых рубежей, а также уничтожив его окруженные подразделения при поддержке авиации", - отмечается в тексте.

В финальном эпизоде учений применялись танки Т-73Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-82АМ и БТР-80, а также реактивные системы залпового огня 9П140 "Ураган" и БМ-21 "Град" и самоходные гаубицы 2С3 "Акация".

Проверка умений командиров

Командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин отметил, что основная задача, а именно повышение практических навыков командиров, качества управления, была достигнута. Всего в ходе учений было отработано около 130 различных учебно-боевых задач, по результатам выполнения которых командованием округа проведена оценка способностей командиров всех уровней.

"Командирам предоставлялась возможность показать свои умения в выработке и применении обманных действий, а также нестандартных, неожиданных решений для противника. Это позволило уйти от шаблонности в управлении войсками при подготовке и ведении боевых действий", - отметил генерал-полковник.

По его словам, особое внимание на всех этапах учения обращалось на выполнение мероприятий комплексной безопасности - борьбе с беспилотными летательными аппаратами и автомобилями смертников, организации и ведении боевых действий разведывательно-огневыми контурами.

Об учениях

Учения уральской танковой дивизии с участием около 8 тыс. военнослужащих и свыше 1,8 тыс. единиц военной техники, а также самолетов и вертолетов смешанного авиасоединения ЦВО и отдельной бригады армейской авиации стало главным мероприятием боевой учебы гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа в 2020 году.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована в 2016 году с дислокацией в Челябинской и Свердловской областях. На вооружении современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А. Также ей присвоено почетное наименование "Уральский танковый батальон" для сохранения традиций и памяти о подвиге в годы Великой Отечественной войны 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса.