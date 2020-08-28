Челябинское УФАС заявило о нарушении в рекламе парка "Россия - моя история"

ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области посчитало нарушением приведенную без конкретики фразу "самый масштабный мультимедийный проект в мире" в рекламе расположенного в областном центре мультимедийного исторического парка "Россия - моя история". Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы управления.

"Челябинское УФАС России готовит к возбуждению дело по рекламе "самого масштабного мультимедийного проекта в мире". Реклама исторического парка "Россия - моя история" с указанным лозунгом размещается на пересечении ул. Труда и ул. Красной в Челябинске. При этом, как установлено специалистами Челябинского УФАС России, в рекламной информации отсутствует конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение, и который имеет объективное подтверждение", - говорится в сообщении.

Открытие мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Челябинске состоялось 4 сентября 2019 года. Объект стал двадцатым по счету в стране. Экспозиция общей площадью 7 тыс. кв. м заняла три этажа и разделена по эпохам. На выставке, в частности, можно узнать историю расположенного на территории Челябинской области городища бронзового века Аркаим, демидовских заводов XVIII-XIX веков, познакомиться с выдающимися челябинскими учеными, медиками, физиками-ядерщиками, первыми директорами предприятий.