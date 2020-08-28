Количество заявлений от абитуриентов в УрФУ в 2020 году увеличилось почти на 15%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Крупнейший в округе Уральский федеральный университет (УрФУ) в 2020 году получил от абитуриентов почти на 15% больше заявлений, чем в прошлом году. Всего вуз планирует принять на обучение около 10 тысяч студентов, сообщил в пятницу журналистам ректор вуза Виктор Кокшаров.

"[Мы получили заявлений] больше, чем в прошлом году, больше, чем на четыре тысячи заявлений. Сейчас у нас 24 959 заявлений. Мы приняли уже на бюджетные формы обучения 6 443 человека, с учетом филиалов это на 350 больше, чем в прошлом году", - сказал Кокшаров. В пресс-службе вуза ТАСС пояснили, что в 2019 году были приняты 21 783 заявления от абитуриентов.

Он отметил, что уже зачислено около двух тысяч человек на контрактную форму обучения, еще 3 400 контрактов находятся в стадии заключения. Ректор отметил, что вуз планирует в этом году принять около 10 тысяч студентов на все формы обучения.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".