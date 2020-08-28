Аномальная жара до 30 градусов ожидается в нескольких регионах Урала в конце августа

ТАСС, 28 августа. Жаркая погода с дневными температурами выше 30 градусов ожидается в ряде регионов Уральского федерального округа в последние дни августа. В части регионов пройдут дожди и грозы, сообщили в пятницу в региональных гидрометцентрах.

"С 28 августа по 2 сентября в Курганской области и в Кургане, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В центре уточняют, что в Свердловской области 29 августа ожидаются грозы, в субботу и воскресенье температура воздуха достигнет 29 градусов.

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе до 30 августа температура воздуха днем будет держаться на уровне 26-31 градуса тепла. Будет преимущественно без осадков, ожидается переменная облачность.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области также ожидается повышение температуры воздуха днем до 29-30 градусов, возможны кратковременные дожди. В понедельник, 31 августа, местами температура достигнет 31 градуса, возможны грозы с порывами ветра до 18 м/ с. В Ямало-Ненецкий автономный округ гроза придет уже в субботу, возможны порывы ветра до 17 м/с, температура воздуха местами достигнет 24 градусов. В воскресенье и понедельник пройдут небольшие дожди.

В Ханты-Мансийском автономном округе в выходные температура воздуха достигнет 25-26 градусов, местами возможны кратковременные дожди, ночью туман. В понедельник температура воздуха составит 15-20 градусов, местами достигнет 26 градусов, порывы ветра в этот день могут достигать 17 м/с.