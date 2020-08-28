Свердловские власти разрешили работу кинотеатров, театров и филармоний с 9 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Свердловской области разрешило работу кинотеатров, театров, филармоний и концертных площадок с заполняемостью залов до 50% с 9 сентября. Также в полном объеме могут возобновить работу муниципальные детские сады, сообщил на своей странице в Instagram в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.

Ранее ТАСС сообщал, что власти планируют разрешить работу учреждений культуры с 9 сентября.

"Подписал указ <…>. С 9 сентября смогут работать культурные учреждения с заполняемостью залов до 50%, это касается кинотеатров, театров, филармоний, а также концертных площадок. Также полностью возобновляется работа муниципальных детских садов. Для частных учреждений, которые предоставляют услуги по дневному уходу за детьми, продолжает действовать ограничение по заполняемости групп до 50%, кроме того, снова смогут начать работать общественные бани", - написал он.

В оперативном штабе региона уточнили, что указ также предполагает возврат к дистанционному обучению в образовательных организациях, если такая необходимость возникнет. "Разрешение на полноценную работу муниципальных детских садов не означает их одномоментного автоматического открытия. Дошкольным образовательным учреждениям может понадобиться время на подготовку помещений и сотрудников, а родителям и детям - на получение необходимых справок. Поэтому все решения о старте приема дошкольников в конкретные детские сады могут быть индивидуальными", - также пояснили в штабе.

Проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и иных досуговых заведений из-за пандемии коронавируса были запрещены в Свердловской области с 28 марта. 20 июля, Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram о том, что власти региона разрешили культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали возможность возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях. По данным департамента информполитики, в области разрешили и индивидуальное посещение музеев.

В Свердловской области с начала пандемии зафиксировано 24 960 случаев коронавируса, 19 801 человек выписан с выздоровлением, 441 пациент умер. Сейчас состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 - на аппаратах ИВЛ.