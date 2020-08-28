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Карантин из-за птичьего гриппа ввели в двух селах Курганской области

Заболевание обнаружили в трех подсобных хозяйствах в селах Частоозерье и Мансурово

ТАСС, 28 августа. Высокопатогенный птичий грипп обнаружен в трех подсобных хозяйствах в селах Частоозерье и Мансурово Курганской области, в населенных пунктах ввели карантин. Соответствующие распоряжения губернатора региона Вадима Шумкова опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации России.

"Установить до особого распоряжения ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц", - говорится в документах.

В районе очагов запрещена торговля птицей, ее выгул за границами домовладений, вывоз птицы, яиц и кормов. Кроме того, здесь ввели запрет на ввоз птицы без вакцинации от гриппа.

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