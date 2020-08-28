Курганская область получит 26 млн рублей на организацию общественных работ в пандемию

ТАСС, 28 августа. Курганская область получит из федерального бюджета более 26 млн рублей на организацию общественных работ для поддержки населения в пандемию. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"Общественные работы, как мера поддержки, позволяют гражданам получить дополнительный источник доходов в период поиска новой работы. С мая этого года более 2 тыс. жителей Курганской области приняли участие в организованных для них общественных работах, на оплату труда этих людей из областного и муниципальных бюджетов направлено более 10 млн рублей. Это были региональные меры поддержки. Сейчас мы готовимся к дополнительным мероприятиям, направленным на снижение напряженности на рынке труда", - цитирует пресс-служба начальника главного управления по труду и занятости населения области Игоря Ксенофонтова, уточняя, что на эти цели регион получит из федерального бюджета более 26 млн рублей.

Средства планируют распределить между муниципалитетами и работодателями, которые организуют в ближайшие три месяца общественные работы для населения. "Выполнение общественных работ не требует специальных навыков и высокой квалификации. Они включают в себя уборку и благоустройство территорий, покос травы и общестроительные работы. Оплата за общественные работы составляет не менее 13 949,5 рублей, что соответствует установленной на сегодняшний день минимальной оплате труда", - пояснили в правительстве.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано 2 934 случая коронавируса, сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 625 человек.