Маршрутка в Тюмени сбила двух детей на пешеходном переходе

ТАСС, 29 августа. Маршрутное такси сбило на пешеходном переходе двух детей на велосипеде на улице Широтной в Тюмени. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области.

"ГИБДД обеспокоена всплеском ДТП с участием детей перед началом нового учебного года. 13-летняя велосипедистка, перевозившая 12-летнюю пассажирку, сбита маршрутным такси №51 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Широтной, 97 в Тюмени. Девочки ехали по "зебре", не спешившись", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 28 августа. По данным ведомства, дети не получили значительных травм. Обстоятельства ДТП уточняются.