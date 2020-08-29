Арт-резиденции создадут в ХМАО до 2022 года

ТАСС, 29 августа. Арт-резиденции создадут в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО). Об этом сообщил оперативный штаб региона со ссылкой на замгубернатора округа Алексея Шипилова в субботу.
"Подтвердил [на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ"] заинтересованность и намерения команды Югры в создании необходимых условий для развития креативных индустрий, частью которых станут Арт-резиденции. План 2020-2021 годов - создание Арт-резиденций в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нягани", - цитирует его штаб.
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Маленькая, но Победа! Югра вошла в число регионов, которые будут развивать федеральный проект по созданию Арт-резиденций. Сегодня в рамках @tavridaart наши ребята отлично презентовали проект создания Арт-Резиденции в Ханты-Мансийске. Попали в отбор сами того не ожидая, стали 15-ми в числе участников. Выступили достойно перед комиссией из руководства регионов, федеральных экспертов, представителей профильных ведомств. Что это нам дает? Участие в масштабом федеральном проекте - сети Арт-резиденций. Это и обмен экспертами, и мощная организационная поддержка. Приехал поддержать и ещё раз от лица Губернатора @nv__komarova подтвердил заинтересованность и намерения #КомандаЮгры в создании необходимых условий для развития креативных индустрий, частью которых станут Арт-резиденции. План 20-21 гг - создание Арт-резиденций в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нягани. Присоединяйтесь к команде проекта @babushkin86, @iyagodkin. Спасибо организаторам конкурса @razuvaeva.ksenia, @persshin @katerina_cherkes #ЮграПроекты #РаботаКомандыЮгры
Как написал Шипилов на своей странице в Instagram, создание арт-резиденций даст региону "и обмен экспертами, и мощную организационную поддержку".
В России по федеральному проекту "Социальная активность" нацпроекта "Образование" строится крупная арт-резиденция "Таврида" для молодых деятелей культуры и искусства. В прошлом году было озвучено решение о создании арт-резиденций "Тавриды" в регионах России. Ряд субъектов уже реализует проекты по созданию подобных резиденций. Они помогают художникам встречаться, обмениваться опытом и организовывать совместную работу.