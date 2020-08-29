Арт-резиденции создадут в ХМАО до 2022 года

ТАСС, 29 августа. Арт-резиденции создадут в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО). Об этом сообщил оперативный штаб региона со ссылкой на замгубернатора округа Алексея Шипилова в субботу.

"Подтвердил [на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ"] заинтересованность и намерения команды Югры в создании необходимых условий для развития креативных индустрий, частью которых станут Арт-резиденции. План 2020-2021 годов - создание Арт-резиденций в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нягани", - цитирует его штаб.