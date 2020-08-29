Вакцина против коронавируса поступит в Тюменскую область в конце года

ТАСС, 29 августа. Вакцина от коронавируса поступит в Тюменскую область в конце 2020 года, сейчас персонал медучреждений готовится к ее приему. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе региона.

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"Вакцина от COVID-19 в Тюменскую область поступит в конце 2020 года. <...> Вакцина должна храниться с соблюдением определенных условий, в том числе температурного режима. Сегодня в Тюменской области идет подготовка оборудования и персонала к ее приему", - говорится в сообщении.

В Тюменской области, по данным на 28 августа, зафиксировано 7 623 случая заражения коронавирусом, из них 6 939 человек уже выздоровели, 30 умерли.