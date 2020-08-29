Участники фестиваля "Легенды Севера" в ЯНАО создали почти 20 скульптур из дерева

ТАСС, 29 августа. IХ Международный фестиваль парковой скульптуры "Легенды Севера" завершился в Новом Уренгое. Семнадцать лучших участников из Ямало-Ненецкого автономного округа, республик Саха (Якутия) и Мордовия, Краснодарского и Красноярского краев, Пензенской, Свердловской, Томской и Самарской областей, Москвы создали деревянные скульптуры на тему "Деконструкция стереотипов о Ямале", передает корреспондент ТАСС.

В этом году зрители фестиваля увидели скульптурные композиции "Хозяин тундры", "Легенда о том, как предки кочевали", "Ловец солнца", "Птица Минлей", "Мертвая дорога", верстовой столб "Ямал-научный центр" и другие. Они отражают обычаи и обряды северных народов, традиционные промысловые занятия и другие мотивы и сюжеты.

В оргкомитет фестиваля на первом туре поступили заявки от 35 мастеров, в том числе из Колумбии, Италии, Черногории, Перу, Белоруссии, Украины. Однако ситуация с пандемией не позволила принять участие иностранным ремесленникам.

Фестиваль демонстрирует лучшие достижения парковой скульптуры в арктическом регионе и проводится с 2004 года. Конкурсная программа состоит из двух этапов - конкурса эскизов и конкурса по созданию деревянной парковой скульптуры. В этом году он прошел с 20 по 29 августа.

Фестиваль проводится в рамках государственной программы автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы". Организаторами выступают департамент культуры Ямала, окружной Дом ремесел и управление культуры администрации города Новый Уренгой.