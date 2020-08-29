Восемь автомобилей столкнулись в Тюмени

ТАСС, 29 августа. Водитель на Chevrolet устроил массовое ДТП в Тюмени, столкнувшись с семью автомобилями. После аварии мужчина бросил машину и скрылся. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГИБДД региона.

"На улице Малыгина водитель автомобиля Chevrolet столкнулся с автомобилем Toyota, скрылся с места ДТП, поехал дальше по улице Холодильной (где повредил еще несколько маши). В общей сложности он разбил семь автомобилей", - сказали в пресс-службе, добавив, что затем нарушитель поехал в сторону торгового центра "Премьер", где на обочине бросил машину и сбежал. "Сейчас он разыскивается", - пояснила собеседница.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Также в пресс-службе уточнили, что собственник транспортного средства был лишен права управления автомобилем - в декабре прошлого года его задержали в состоянии опьянения. "Кто был за рулем - он или нет, сейчас выясняется", - заключили в ведомстве.