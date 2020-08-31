Свердловские власти считают, что пожар на заводе "Смак" не повлияет на поставки продукции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Приостановка части производства хлебопекарного завода "Смак" в Екатеринбурге, где утром в понедельник произошел пожар, не повлияет на поставку продукции в магазины и социальные учреждения Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в региональном министерстве АПК и потребительского рынка.

В 08:57 (06:57 мск) поступило сообщение о пожаре на территории Свердловского хлебомакаронного комбината "Смак" в Екатеринбурге. Загорелся кабель внутри двухэтажного здания одного из цехов. Площадь пожара составила 800 кв. м, произошло частичное обрушение кровли под воздействием высокой температуры на площади 100 кв. м. Эвакуированы 250 человек.

"На предприятии частично пострадал цех хлебобулочных изделий и мелкоштучного товара. Но, по оценке руководства "Смака", часть производства будет запущена уже в ближайшее время. Временная остановка части производства АО "Смак" в целом не повлияет на обеспечение хлебом социальных учреждений и магазинов Екатеринбурга и Свердловской области", - говорится в сообщении.

Там отметили, что АО "Смак" занимает порядка 30% рынка хлеба и хлебобулочных изделий Свердловской области.

В 11:06 (09:06 мск) огнеборцы остановили распространение огня в цехе на территории хлебомакаронного комбината. В 11:24 (09:24 мск) объявлена ликвидация открытого горения.

Хлебокомбинат "Смак" - первый хлебопекарный завод в Свердловской области, был запущен в 1927 году, является крупнейшим хлебобулочным производством на Урале.