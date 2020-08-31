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Карантин по птичьему гриппу ввели еще в двух населенных пунктах Тюменской области

Ранее он был введен в селе Сладково
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© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Карантин по птичьему гриппу введен в селе Бердюжье и деревне Гагарина Бердюжского района Тюменской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Тюменской области.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу <…> село Бердюжье, <…> деревня Гагарина", - говорится в сообщении.

Ранее карантин по птичьему гриппу был введен в селе Сладково Тюменской области, где выявили очаг заболевания.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.

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