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Пандемия COVID-19

В Свердловской области выздоровели около 80% заразившихся коронавирусом

Всего в регионе зафиксировали 25 315 случаев заражения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Около 80% жителей Свердловской области, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, выздоровели, следует из данных, опубликованных региональным оперштабом.

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Согласно статистике, опубликованной штабом 31 августа, всего в Свердловской области зафиксировано 25 315 случаев заражения коронавирусом, 450 человек умерли. При этом 19 969 человек выздоровели, что составляет порядка 78,8% от общего числа заразившихся.

Ранее ТАСС сообщал, что Свердловская область миновала плато и вышла на "устойчивое снижение заболеваемости", власти приступили к третьему этапу снятия ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

В регионе разрешена работа торговых центров, ресторанов, баров и закусочных. Также сняты ограничения на работу баз отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций. Разрешены групповые экскурсии численностью до 20 человек в организациях сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность. При этом в регионе сохраняются масочный режим и режим социального дистанцирования.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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