На Урале вывели раннеспелый сорт кукурузы, подходящий для местного климата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Ученые-аграрии вывели новый сорт кукурузы, который подходит для выращивания в условиях уральского климата. Новый раннеспелый сорт отличается хорошей урожайностью, сообщили в понедельник в пресс-службе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ) Уральского отделения РАН.

"Кукурузу на Урале вырастить сложнее всего. <…> Над созданием уникального раннеспелого гибрида ученые трудились 25 лет. Результат кропотливой работы - крупный, сочный початок, как в Краснодарском крае, и урожайностью больше двухсот центнеров с гектара", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что кукуруза - "самое капризное злаковое растение", которое на территории Урала практически не вызревает, так как ему не хватает теплых и солнечных дней.

Как поясняет руководитель Уральского НИИСХ, доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин, на данный момент в центре разработано два гибрида кукурузы: Кубанский 102, который ученый назвал самым раннеспелым гибридом кукурузы в Российской Федерации, и Уральский 150. Селекция одного вида занимает до 15-20 лет.

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН создан с целью разработки фундаментальных основ и технологий в растениеводстве и животноводстве для обеспечения населения высококачественными продуктами питания за счет возобновляемых природных ресурсов и технологий жизнеобеспечения, защита здоровья человека и животных. В его состав входит пять научных центров в Екатеринбурге, Кургане и Челябинске.