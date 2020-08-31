Завод "Смак" в Екатеринбурге планирует восстановить производство 1 сентября

В 08:57 (06:57 мск) поступило сообщение о пожаре на территории Свердловского хлебомакаронного комбината "Смак" в Екатеринбурге. Загорелся кабель внутри двухэтажного здания одного из цехов. Площадь пожара составила 800 кв. м, произошло частичное обрушение кровли под воздействием высокой температуры на площади 100 кв. м. Эвакуированы 250 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский завод "Смак", где утром произошел пожар, планирует восстановить производство во вторник 1 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Поставки хлебной продукции будут восстановлены в ближайшие дни. Сотрудники завода вернутся к полноценной работе уже завтра, 1 сентября", - сообщили в компании.

Также уточняется, что в связи со случившимся руководство "Смак" планирует ускорить работы по введению в эксплуатацию строящегося вблизи аэропорта Кольцово нового завода. Возведение современного здания с инновационными линиями и новыми рабочими местами началось летом прошлого года. Ранее плановое завершение строительства было намечено на лето 2021 года.

"На данный момент возведен короб здания, налаживаются коммуникации. Руководитель АО "Смак" Владилен Фуфаров обратился к региональным властям с просьбой о содействии в получении разрешений на проведение газоснабжения и электричества к площадке в ускоренном режиме. Все подрядчики готовы оптимизировать сроки проведения работ", - уточнили в пресс-службе.

Историческая часть фасада не пострадала

Являющаяся историческим памятником фасадная часть здания завода не пострадала от пожара, сообщили также в пресс-службе.



"Фасадная часть здания АО "Смак", построенного в 1927 году и являющегося историческим памятником, не пострадала", - сообщили на предприятии.

В 11:06 (09:06 мск) пожарные остановили распространение огня в цехе на территории хлебомакаронного комбината. В 11:24 (09:24 мск) объявлена ликвидация открытого горения.

О предприятии

"Смак" - это первый хлебопекарный завод в области, он был создан в 1927 году. По данным компании, среднесуточный объем производства здесь составляет более 98 тонн. По данным министерства АПК и потребительского рынка, АО "Смак" занимает порядка 30% рынка хлеба и хлебобулочных изделий Свердловской области.