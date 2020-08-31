Число желающих поступить в Уральский медуниверситет увеличилось почти на 40%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Уральский медицинский госуниверситет (УГМУ) в 2020 году получил от абитуриентов почти на 40% больше заявлений, чем в прошлом году. Интерес возрос к направлению "Медико-профилактическое дело", сообщила в понедельник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС проректор УГМУ по образовательной деятельности Татьяна Бородулина.

"В этом году у нас было подано заявлений свыше 9,5 тыс., в прошлом году эта цифра составляла <…> 6,9 тыс. заявлений", - сказала Бородулина. Она отметила, что в этом году у абитуриентов возрос интерес к направлению "Медико-профилактическое дело".

5 августа, в пресс-службе вуза сообщали, что Уральский медицинский госуниверситет получил дополнительно 30 бюджетных мест на набор в 2020 году. Лекционные и практические занятия студентов 2-6 курсов вуза с 1 сентября будут организованы в дистанционном формате.