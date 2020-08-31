В Челябинской области возбудили дело о мошенничестве с госконтрактом на 285 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 285 млн рублей при исполнении ООО "ЧТЗ-Уралтрак" государственного контракта. Об этом в понедельник сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"В результате незаконных действий неустановленных должностных лиц ООО "ЧТЗ-Уралтрак" государственный контракт не исполнен, в связи с чем федеральному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 285 млн рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, госконтракт был заключен в 2014 году между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и ООО "ЧТЗ-Уралтрак" на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Для исполнения контракта на расчетный счет предприятия были перечислены деньги. Однако в установленный срок контракт не исполнен, третий этап госконтракта выполнен с просрочкой более чем на год. Также установлено, что выполнение четвертого этапа невозможно, поскольку требования технического задания не достигнуты.