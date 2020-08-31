Пожар на хлебокомбинате в Екатеринбурге полностью ликвидировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Пожар в одном из цехов старейшего хлебопекарного завода в Свердловской области "Смак" в центре Екатеринбурга полностью ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС в Екатеринбурге.

" В 17:01 (15:01 мск) пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций цеха на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК. Пожару дан общий отбой. Для установления причины пожара будет проводиться пожарно-техническая экспертиза", - сообщили в пресс-службе.

В 06:57 мск поступило сообщение о пожаре на территории Свердловского хлебомакаронного комбината "Смак" в Екатеринбурге. Загорелся кабель внутри двухэтажного здания одного из цехов. Площадь пожара составила 800 кв. метров, произошло частичное обрушение кровли под воздействием высокой температуры на площади 100 кв. метров. В 09:06 пожарные остановили распространение огня, в 09:24 было объявлено о ликвидации открытого горения.

Хлебокомбинат "Смак" - первый хлебопекарный завод в Свердловской области, был запущен в 1927 году, является крупнейшим хлебобулочным производством на Урале. Новый завод "Смака" строится в качестве замены старому производству, располагающемуся в центре Екатеринбурга. Землю на месте старых цехов займет жилой квартал "Екатерининский парк".