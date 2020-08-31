Режим самоизоляции для жителей Свердловской области старше 65 лет продлили до 7 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 7 сентября. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе региона.

"[Губернатор Свердловской области] Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для уральцев 65+ и больных хроническими заболеваниями. Губернатор подписал указ № 479, предполагающий продление режима самоизоляции до 7 сентября. Документ опубликован на портале правовой информации pravo.gov66.ru и вступил в силу", - говорится в сообщении.

В регионе зафиксировано 25 315 случаев заражения коронавирусом, 119 - за последние сутки. В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер.