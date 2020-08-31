На выставке в Челябинске впервые покажут картины о войне со спецэффектами

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" в Челябинске 3 сентября представит экспозицию из более чем 200 посвященных Второй мировой войне картин известных художников. В каждое произведение искусства впервые будут интегрированы специальные эффекты, сообщили ТАСС в понедельник в руководстве учреждения.

"При поддержке Министерства культуры РФ, при участии Российского военно-исторического общества мы к 3 сентября, к годовщине окончания Второй мировой войны, подготовили экспозицию, в которую вошло более 200 картин. Впервые зритель сможет увидеть эти работы с интегрированными в них с помощью современных цифровых технологий и оборудования спецэффектами", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, специальные эффекты сделают статические сцены динамическими. "Сюжеты картин будут оживать прямо на глазах у зрителей. Экспозиция познакомит посетителей с творчеством известнейших советских художников и скульпторов: А. Дейнеки, П. Корина, А. Пластова, П. Кончаловского, Кукрыниксов, Ю. Пименова, В. Мухиной, Е. Вучетича, А. Самохвалова, Р. Фалька, А. Лактионова, В. Яковлева, И. Глазунова, В. Попкова, Г. Коржева", - сказали в руководстве учреждения.

Школьники, студенты, пенсионеры и обладатели льгот смогут посетить выставку бесплатно. Экспозиция продлится до 31 октября 2020 года.

Открытие мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Челябинске состоялось 4 сентября 2019 года. Объект стал двадцатым по счету в стране. Экспозиция общей площадью 7 тыс. кв. м заняла три этажа и разделена по эпохам. На выставке, в частности, можно узнать историю расположенного на территории Челябинской области городища бронзового века Аркаим, демидовских заводов XVIII-XIX веков, познакомиться с выдающимися челябинскими учеными, медиками, физиками-ядерщиками, первыми директорами предприятий.