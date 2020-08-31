В День народов Среднего Урала покажут специальные ролики от национальных организаций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Онлайн-программу из видеороликов, которые сняли 30 национально-культурных организаций Свердловской области, представят на День народов Среднего Урала, 6 сентября, сообщил директор Департамента внутренней политики Свердловской области Антон Третьяков на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в понедельник.

"Национально-культурные организации [Свердловской области] подготовили специальные ролики. 30 организаций приняли участие в реализации этого проекта, и 6 сентября в течение всего дня в эфире областного телевидения у нас будет идти телевизионный марафон, в течение которого будут демонстрироваться эти ролики и по тематике народной кухни, и по тематике традиций народов Среднего Урала, и по истории, тому, что связано с 75-летием Победы", - сказал он, уточнив, что традиционных народных гуляний в парке "Таганская Слобода" в этом году не будет в связи с ограничением проведения массовых мероприятий.

По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, онлайн-программа 6 сентября станет кульминационной и завершающей, так как в этом году мероприятия, посвященные Дню народов Среднего Урала, проходят с 3 августа. Она отметила акцию "Традиции, которые нас объединяют" - все желающие могут опубликовать под специальными хэштегами в социальных сетях видео или текстовые сообщения о сохраненных в семье национальных традициях, обычаях.

Учайкина уточнила, что посетителей мероприятий Дня народов Урала в этом году будет "в разы больше", чем в предыдущие годы, из-за перехода в онлайн-формат. "Уже сегодня на сайты учреждений заходят очень много людей, которые совершают виртуальные посещения, смотрят архивы - интерес очень высок", - отметила министр.

На территории Свердловской области проживают более 160 народов. Областной праздник День народов Среднего Урала ежегодно знакомит жителей Свердловской области и других территорий с обычаями и культурой многонационального Урала. В 2020 году праздник проходит в 19 раз. На сайте и в социальных сетях Центра традиционной народной культуры Среднего Урала с 3 августа размещены тематические акции, а также опубликованы видеоматериалы, циклы лекций и мастер-классов, викторины, посвященные культуре разных народов края.