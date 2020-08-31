На Урале завершили реставрацию Бажовской комнаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Реставраторы закончили работы над Бажовской комнатой, расписанной по мотивам русских сказок и былин, во дворце культуры в стиле ампир 50-х годов прошлого века в поселке Левиха Свердловской области по нацпроекту "Культура". Открытие отремонтированного культурного центра запланировано на сентябрь, сообщила ТАСС министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина в понедельник.

"Бажовская комната готова, реставрация закончилась. Но учитывая, что еще не до конца готов сам дворец культуры, мы чуть-чуть отодвинули открытие. <...> Мы рассчитываем, что, может быть, через пару недель откроем дом культуры, как только завершатся все работы строительные", - сказала она.

Учайкина отметила, что в доме культуры будут открыты кинозал, музей и библиотека.

Ранее Учайкина сообщала, что реставрацией полотен, посвященных сказам уральского литератора Павла Бажова о Хозяйке Медной горы и Даниле-мастере, занимаются художники Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера и студенты Свердловского художественного училища им. И. Д. Шадра.