В Екатеринбурге открывается фестиваль нового аудиовизуального искусства "Луч"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Луч", объединяющий профессионалов аудиовизуального искусства и начинающих авторов, пройдет с 1 по 6 сентября в Екатеринбурге. В дни фестиваля медиафасад Ельцин Центра, который является одним из организаторов мероприятий, украсят работы художников из России и Германии, сообщается на официальной странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

"Программа фестиваля в 2020 году: увеличенная образовательная программа в офлайн- и онлайн форматах - лекции, воркшопы, артист-токи, панельные дискуссии, усиленная кинопрограмма - к фильму-открытия добавятся еще две полнометражных и три короткометражных ленты, работы зарубежных и отечественных художников на медиафасаде, музыка от екатеринбургских и московских музыкантов, фотовыставка "Что увидено без света", выставка Bring Your Own Beamer, выставка работ пионеров видео-арта", - сообщается на странице.

В этом году темой фестиваля станет "Гиперреальность счастья". Фестиваль ставит такие вопросы, как способны ли современные цифровые технологии приблизить человека к счастью? Становится ли бесконечное развитие технологий источником вдохновения для художников? "Новый мир полон возможностей - нам доступны знания на любую тему, мы можем слушать умнейших людей в своих областях и получать обратную связь в мгновение ока. И полон тревог - наши воспоминания, наши финансы, наши секреты - мы все отправляем в облака, надеясь лишь на надежность паролей. Из этих контрастов, возможностей и противоречий соткана непрерывная ткань повседневного опыта, который мы стараемся осмыслять в рамках фестиваля "Луч", - поясняют организаторы.

Фестиваль откроется образовательной программой и семинарами, которые пройдут как онлайн, так и офлайн. Они будут посвящены новой цифровой культуре, машинному зрению и автоматическому письму. Также в дни фестиваля пройдет выставка "Что увидено без света" (ингейм-фотографии), будут представлены видеоработы таких художников, как Кирстен Гейслер, Клаус вом Брух, Вали Экспорт, Ульрике Розенбах.

На фестивале медиафасад Ельцин Центра украсят работы Дэниела Россы, Андреаса Лутца, Паулины Греты, Umanesimo Artificial из Берлина, Watch Me из Казани и Fluks из Москвы. На открытии фестиваля зрителям представят фильм "Создай меня" режиссера Рэйчел Маклин из Глазго. Кроме того, зрители в дни фестиваля увидят кинокартины "Евразия" режиссера студии Metahaven из Амстердама, "Пустыня реального" Кристиана фон Борриса (Берлин); "Параллель I-IV" Харуна Фароки, "Морская звезда" Майи Швайцер (Берлин), "Прожить однажды, увидеть во сне дважды" (Райнер Кольбергер, Берлин).

Фестиваль "Луч" проводится в рамках Года Германии в России, который реализуют Гете-институт, посольство ФРГ и Германская внешнеторговая палата. Организаторами также выступают Арт-галерея Ельцин Центра и промо-бюро "Теснота". Фестиваль создали для осмысления новой цифровой эстетики и развития художественных проектов.