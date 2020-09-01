Свердловский областной онкологический диспансер атаковали хакеры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной онкологический диспансер столкнулся с хакерской атакой, зашифрованными оказались порядка 400 исследований. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте диспансера.

Ранее сотрудница диспансера Светлана Лаврова на своей странице в Facebook сообщила, что Свердловский областной онкологический диспансер столкнулся с хакерской атакой. Лаврова уточнила, что хакеры потребовали 80 тысяч рублей за восстановление информации, но руководство диспансера пока не может выйти с ними на связь, хоть и согласно с условиями.

"Сообщаем о том, что в патологоанатомическом отделении в момент установки и интеграции новой лабораторной информационной системы произошла хакерская атака: вирус-шифровальщик зашифровал часть данных (порядка 400 исследований). <…> Ни одно исследование и персональные данные пациентов не утеряны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спустя 10 минут после атаки начались работы по восстановлению данных. К настоящему моменту большинство из них расшифровано, работоспособность лабораторной информационной системы восстановлена в полном объеме. В диспансере отмечают, что результаты исследований дублируются на бумажных носителях.

Областной онкологический диспансер Екатеринбурга был основан в 1951 году и сегодня является крупным специализированным учреждением области, обеспечивающим население онкологической помощью. В составе диспансера функционирует стационар, поликлиника и диагностическая служба.