Завод "Смак" в Екатеринбурге восстановил производство после пожара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Завод "Смак" в Екатеринбурге, где в понедельник утром произошел пожар, восстановил производство. Полную мощность планируют восстановить до конца недели, сообщила во вторник ТАСС директор по маркетингу предприятия Наталья Кузьмина.

"Мы запустились, <…> все у нас в рабочем режиме. <…> Я думаю, что и [торговые] сети, и все остальное почувствовали, что мы все обязательства стараемся выполнить. До конца недели мы полностью восстановим всю производительность. Сейчас все равно она немного снижена, но не снижена по самым главным позициям, к которым привыкли наши покупатели: может, немножко снижена по булочкам мелкоштучным, но они не являются прямо ежедневными в корзине потребителя, <…> [но] и с подовым хлебом, и с батоном все в порядке", - сообщила Кузьмина.

Также на предприятии уточнили, что основное оборудование во время пожара не пострадало. "Есть небольшие детали расходные, но их тоже сейчас меняют в ускоренном режиме", - уточнила Кузнецова.

В 06:57 мск 31 августа поступило сообщение о пожаре на территории Свердловского хлебомакаронного комбината "Смак" в Екатеринбурге. Загорелся кабель внутри двухэтажного здания одного из цехов. Площадь пожара составила 800 кв. м, произошло частичное обрушение кровли под воздействием высокой температуры на площади 100 кв. метров. В 09:06 пожарные остановили распространение огня, в 09:24 было объявлено о ликвидации открытого горения, в 15:01 пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций цеха на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК.

"Смак" - это первый хлебопекарный завод в области, он был создан в 1927 году. По данным компании, среднесуточный объем производства здесь составляет более 98 тонн.