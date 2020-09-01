Более 150 монахинь отказались уйти из захваченного монастыря на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Более 150 монахинь захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Романовым) Среднеуральского женского монастыря отказались уйти в другие обители. Об этом говорится в открытом письме на имя игумена Иеронима (Миронова) благочинного монастырей Екатеринбургской епархии.

"Настоящим доводим до Вашего сведения и до сведения всех заинтересованных лиц, что мы, нижеподписавшиеся насельницы Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", добровольно, осознанно и окончательно приняли решение оставаться в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" вместе со своим духовником схиигуменом Сергием (Романовым)", - говорится в открытом письме, копия которого есть в распоряжении редакции. Письмо подписали 153 монахини.

Духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета он был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста, церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть. Митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл ранее заявил, что все участвовавшие в служениях Романова своими действиями отлучили себя от церкви и могут вернуться в нее только "через открытое отвержение прежнего своего заблуждения".