На Урале представят эскизы 18-метровой картины об истории США

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Все эскизы 18-метровой картины об истории США "Перегон скота в штате Монтана" уральского художника-монументалиста Анатолия Калашникова будут представлены на выставке в Екатеринбурге, общественность получит возможность отследить процесс создания монументального холста. Выставка пройдет в галерее "Синара Арт" с 5 сентября по 1 ноября, сообщили в пресс-службе культурно-выставочного комплекса "Синара Центра".

Анатолий Калашников (1947-2012) - уральский художник-монументалист мирового уровня. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях в России, Чехии, Германии, Канаде и США.

"Галерея "Синара Арт" представит знаменитую 18-метровую картину Анатолия Калашникова "Перегон скота в штате Монтана" и объяснит неожиданный для советского художника замысел на выставке "Монтана от и до". Экспозиция будет работать для зрителей с 5 сентября по 1 ноября 2020 года. <…> У зрителей впервые появится возможность проследить весь процесс создания монументального холста через многочисленные эскизы, ни один из которых в точности не повторяет финальную композицию. На выставке также будут представлены абстрактные работы Калашникова первой половины 1990-х, которые он в большом количестве писал для продажи, чтобы иметь возможность работать над "Монтаной", экспозиция дополнена уникальными архивными видеоматериалами, предоставленными семьей и друзьями художника", - говорится в сообщении.

Калашников решил написать картину в годы перестройки, показать историю и культуру Нового света через реальное историческое событие - перегон скота, посвященный 100-летию создания штата Монтана. Художник несколько месяцев провел в США вместе со своим другом Мишей Брусиловским в начале 1990-х, работая над замыслом. "Главными героями его картины стали первооткрыватели жизни на Диком Западе - индейцы и решительные ковбои, а также все знаковые персонажи американской истории", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в открытии выставки примут участие семья и друзья художника. Церемония открытия выставки будет транслироваться в социальных сетях Галереи "Синара Арт". Выставка организуется при поддержке Генерального Консульства США в Екатеринбурге.