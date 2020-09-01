На поддержку семей с детьми в Свердловской области в пандемию выделили более 3 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Более 3,1 млрд рублей направлено семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с мая 2020 года в период пандемии коронавируса в Свердловской области. Порядка 60 тыс. семей ежемесячно получают материальную поддержку, сообщили в департаменте по информационной политике региона.

"Более 3,1 млрд рублей направлено свердловским семьям с мая по август 2020 года в качестве выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Ежемесячно поддержку получают порядка 58,5 тыс. семей (на 74,6 тыс. детей)", - говорится в сообщении с уточнением, что выплата перечисляется в соответствии с указом президента России для поддержки семей с детьми в период распространения коронавируса.

По данным пресс-службы, размер выплаты в 2020 году в регионе составляет 5 757 рублей. Всего на эту выплату запланировано почти 4,15 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

По данным регионального оперативного штаба, на территории Свердловской области зафиксировано 25 432 случаев новой коронавирусной инфекции. За все время пандемии врачи вылечили 20 022 пациентов, умерли 454 человек.