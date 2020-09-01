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Пандемия COVID-19

На поддержку семей с детьми в Свердловской области в пандемию выделили более 3 млрд рублей

В регионе порядка 60 тыс. семей ежемесячно получают материальную поддержку,

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Более 3,1 млрд рублей направлено семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с мая 2020 года в период пандемии коронавируса в Свердловской области. Порядка 60 тыс. семей ежемесячно получают материальную поддержку, сообщили в департаменте по информационной политике региона.

"Более 3,1 млрд рублей направлено свердловским семьям с мая по август 2020 года в качестве выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Ежемесячно поддержку получают порядка 58,5 тыс. семей (на 74,6 тыс. детей)", - говорится в сообщении с уточнением, что выплата перечисляется в соответствии с указом президента России для поддержки семей с детьми в период распространения коронавируса.

По данным пресс-службы, размер выплаты в 2020 году в регионе составляет 5 757 рублей. Всего на эту выплату запланировано почти 4,15 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

По данным регионального оперативного штаба, на территории Свердловской области зафиксировано 25 432 случаев новой коронавирусной инфекции. За все время пандемии врачи вылечили 20 022 пациентов, умерли 454 человек.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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