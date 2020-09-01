Почти 50 проектов представят на Технологических днях Тюменского нефтегазового форума

ТАСС, 1 сентября. Организаторы Тюменского нефтегазового форума (ТНФ), который пройдет 20-24 сентября 2020 года, утвердили 49 проектов для их представления на Технологических днях ТНФ, сообщили во вторник в пресс-службе форума.

"Из более чем 300 полученных заявок эксперты нефтегазовой отрасли отобрали 49 наиболее перспективных проектов для рассмотрения на Технологических днях TNF 2020. Их защита пройдет в первый день Тюменского нефтегазового форума", - говорится в сообщении с уточнением, что разработки представят 41 компания.

Так, семь проектов представила инжиниринговая компания полного цикла "Аэрогаз", их наработки в обустройстве месторождений и автоматизации производственного процесса заинтересовали компании "Новатэк", "Газпром нефть" и "Татнефть". В пресс-службе отметили, что все проекты были отобраны по девяти ключевым направлениям. Например, в разделе "Строительство и бурение скважин" представлена инновационная система, разделяющая шлам и буровой раствор "при соблюдении высочайших стандартов экологической и производственной безопасности".

Тюменский нефтегазовый форум - ведущая профильная площадка страны, ежегодно собирающая более трех тысяч экспертов нефтегазовой и машиностроительной отраслей, представителей федеральных министерств и ведомств, руководителей компаний-лидеров рынка. 22-24 сентября 2020 года Форум TNF соберет более 40 000 участников на 35 различных онлайн- и офлайн-площадках. В программе форума: пленарные сессии, панельные дискуссии, а также Выставка инновационных технологий и разработок.

В ходе форума пройдут "Технологические дни" - площадка, на которой инновационные компании предлагают оценить экспертам свои технологии и разработки. По итогам жюри выбирает лучшие и рекомендует их для использования в нефтегазовом секторе.