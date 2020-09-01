В Екатеринбурге представили нового командующего 14-й армией ВВС и ПВО ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в Екатеринбурге представил руководящему составу округа нового командующего 14-й армией ВВС и ПВО Владимира Мельникова, сообщила во вторник пресс-служба ЦВО.

"Генерал-майор Мельников сменил на посту генерал-лейтенанта Александра Татаренко", - уточнили в пресс-службе.

Мельников окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков, затем Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина и Академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Служил на Дальнем Востоке и на Юге России. Прошел все летные должности - от летчика до командира штурмового авиационного звена, полка смешанной авиационной дивизии, заместителя командующего армии ВВС и ПВО. Награжден орденами Мужества, "За военные заслуги", а также ведомственными медалями.

14-я армия ВВС и ПВО была сформирована в августе 2015 года. В зону ее ответственности входит воздушное пространство 29 регионов России и свыше 3 тысяч километров государственной границы. Летчики выполняют задачи в небе Казахстана, Таджикистана и Киргизии, занимаются обеспечением запусков и посадок пилотируемых космических кораблей.

На вооружении 14-й армии ВВС и ПВО находятся перехватчики МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-24 и Ми-26, зенитные ракетные системы С-300ПС и другая техника.