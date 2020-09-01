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Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге пройдет 18 сентября

Губернатор Евгений Куйвашев при этом уточнил, что если к 14 сентября в регионе будет рост числа заразившихся коронавирусом, массовые мероприятия могут быть снова отменены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Фестиваль Ural Music Night, который должен был пройти в Екатеринбурге 26 июня и был отложен из-за пандемии коронавируса, пройдет 18 сентября. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев во вторник.

Ранее оргкомитет фестиваля планировал провести его 12 сентября, но дату должно было согласовать правительство Свердловской области.

"В Екатеринбурге 18 сентября в шестой раз пройдет "Ночь музыки", которая в прошлом году стала, безусловно, самым мощным музыкальным событием лета. Я очень люблю и поддерживаю это мероприятие, и, поэтому как только эпидобстановка позволила проводить концерты, мы сразу же вернулись к обсуждению организации "Ночи музыки". Сегодня мы окончательно договорились о ее проведении с директором фестиваля Евгением Горенбургом", - написал Куйвашев, уточнив, что если к 14 сентября в регионе будет рост числа заразившихся коронавирусом, массовые мероприятия могут быть снова отменены.

Он отметил, что организаторы фестиваля должны будут обеспечить контроль соблюдения социальной дистанции и масочного режима, установить санитайзеры для обработки рук. "Мы попробуем совместить "Ночь музыки" с прививочной кампанией. Обсуждаем возможность установки рядом с концертными площадками палаток, где медики смогут поставить вакцину от гриппа всем желающим", - добавил глава региона.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль - в прошлом году он собрал около 300 тыс. зрителей на более чем 100 площадках. Фестиваль Ural Music Night 2020 выиграл президентский грант на 40 млн рублей, в целом же на его организацию потребуется более 123 млн рублей.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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