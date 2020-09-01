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Два рейса улетели на запасные аэродромы после сообщения о минировании аэропорта Челябинска

Рейс, летевший из Нарьян-Мара, уже прибыл в пункт назначения. Рейс из Симферополя пока не прилетел

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Авиарейсы Нарьян-Мар - Челябинск и Симферополь - Челябинск улетели на запасной аэродром в Екатеринбург из-за сообщения о минировании аэропорта Челябинска, которое оказалось ложным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе челябинского аэропорта.

"Пришло сообщение о минировании взлетно-посадочной полосы. Два самолета ушли на запасной аэродром в Екатеринбург, [из] Нарьян-Мара и Симферополя, один уже вернулся, ждем Симферопольский рейс", - сообщили в пресс-службе.

Проверка уже завершилась, факт минирования не подтвердился, полеты осуществляются в штатном режиме.

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РоссияЧелябинская область
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