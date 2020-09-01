Ханты-Мансийский автономный округ перешел на третий этап снятия ограничений

ТАСС, 1 сентября. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО) перешел на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Сняты ограничения деятельности СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, объектов розничной торговли, пансионатов, гостиниц, санаториев, сообщается на сайте правительства региона.

"Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление "О переходе к третьему этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19". <...> Документом признаны утратившими силу введенные ранее ограничения деятельности СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина; работы объектов розничной торговли; а также по бронированию мест, приему и размещению граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти разрешили индивидуальные занятия спортом на улице пожилым старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным. С 7 сентября разрешена работа МФЦ и их структурных подразделений, предоставление государственных и муниципальных услуг "в помещениях органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и государственных (муниципальных) учреждений автономного округа при личном обращении граждан".

"Часть установленных ранее требований будут применяться лишь в отношении граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин. Так, например, при передвижении с использованием личного автомобиля, такси (за исключением общественного транспорта, маршрутного такси) ограничить число пассажиров в нем не более одного или совместно с лицами, находящимся на самоизоляции в одном жилом помещении", - добавили в правительстве.

Остается требование соблюдения социальной дистанции, масочного режима и других мер безопасности. "До 20 сентября 2020 года включительно продлено действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин. До этой же даты приостановлена деятельность детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений (за исключением кинотеатров при условии их заполняемости не более 50% мест), оказание услуг по курению кальяна", - рассказали в пресс-службе.

В регионе с начала пандемии выявили 19 776 случаев коронавирусной инфекции.