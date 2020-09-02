Свыше 6 тыс. человек остались без воды в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Коммунальная авария оставила без горячего и холодного водоснабжения район города Миасса Челябинской области, в котором проживают порядка 6,2 тыс. человек, расположено два детских сада, школа, детский дом. Об этом ТАСС в среду сообщили в городской администрации.

"Сегодня в 04:30 (02:30 мск - прим. ТАСС) произошла авария на трубопроводе, в результате без воды остался район, ограниченный улицами Менделеева и Попова (ниже проспекта Макеева). Кроме того, перебои с водой возможны в районе от улицы Менделеева до улицы Олимпийской", - сказала собеседница агентства.

По данным городского справочника, на участке расположено 26 жилых домов, в которых проживают порядка 6,2 тыс. человек. Там также находятся два детских сада, один детский дом и одна школа.

В администрации добавили, что был организован подвоз воды. На месте работают аварийные бригады.