В Свердловской области разыскивают родителей 20 тыс. детей для выплат в связи с пандемией

"Ежемесячная выплата [за] апрель - май - июнь в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до 3 лет <…> - в нашей области такую выплату получили порядка 150 тыс. детей, единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет - в нашей области получили порядка 720 тыс. детей. <…> Что касается ежемесячных выплат в размере 5 тыс. рублей, то в Свердловской области охват составил 99,6%, а это означает, что не все граждане подали заявление, кто имеет право на данную выплату, и мы призываем всех в течение сентября в кратчайшие сроки, пожалуйста, обращайтесь и подавайте данное заявление. Что касается единовременной выплаты в размере 10 тыс. [рублей] - охват составляет 99,4%", - сообщила она, уточнив, что суммарно отделение разыскивает родителей 20 тыс. детей региона, которые имеют право на получение поддержки, но не подали соответствующие заявления.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Свердловское отделение Пенсионного фонда России разыскивает родителей 20 тыс. детей для начисления им специальных выплат в связи с пандемией. Об этом сообщила в среду в Уральском региональном центре ТАСС заместитель управляющего отделением Ольга Шубина.

Шубина пояснила, что в ряде случаев для поиска получателей выплат приходится привлекать правоохранительные органы. "Мы разыскиваем, обзваниваем [родителей], если у нас есть номера телефонов <…>, с просьбой подать заявление в пенсионный фонд. Либо разыскиваем с органами МВД, потому что имеем только адреса. Либо - сейчас уже крайние меры предпринимаем - объезжаем адреса и развозим в почтовые ящики сами уведомления с просьбой прийти и подать заявление, потому что многие родители или были в отпуске, или не знают о том, что имеют право на данную выплату", - рассказала она.

По ее данным, в Свердловской области в июле дополнительную единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей до 16 лет получили родители 800 тыс. детей.

Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей. В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату детских пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет.