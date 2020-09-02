На уральском заводе ввели очистной комплекс, сокращающий нефтепродукты в воде в 100 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Современный комплекс очистных сооружений AQA Генезис запущен в среду на Первоуральском новотрубном заводе в Свердловской области, передает корреспондент ТАСС. Система позволит снизить содержание нефтепродуктов в воде в 100 раз.

"Я рад вас приветствовать сегодня на открытии нашего нового объекта AQA Генезис, который завершает цикл модернизации наших очистных сооружений на площадке Первоуральского новотрубного завода. <…> Этот объект является частью нашей стратегической программы улучшения экологической среды нашего предприятия и воздействия на окружающую среду, рассчитанной до 2024 года", - сказал на открытии объекта председатель совета директоров ПАО "ЧТПЗ" Андрей Комаров. Он отметил, что стратегическая программа включает в себя мероприятия на сумму более 2 млрд рублей.

В департаменте информполитики региона сообщили, что новая система позволит сократить сброс промышленных стоков предприятия на 30%. Комплекс поможет снизить содержание в воде железа в 6 раз, а нефтепродуктов - более чем в 100 раз. Установка обеспечивает замкнутую систему оборотного водоснабжения и снижает забор речной воды.

"Хочу зафиксировать исполнение договоренностей, которые были закреплены с Группой компаний "ЧТПЗ" относительно модернизации и строительства экологических технологий на территории Свердловской области. <…> Сегодняшнее событие имеет важнейшее значение, <…> этот объект - это достаточно серьезный объект, в который вложено более 500 млн рублей", - добавил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин отметил, что Свердловская область - регион с высокой концентрацией промышленных предприятий, для которого вопросы экологического благополучия должны иметь первостепенное значение. "Уверен, что появление комплекса станет еще одним шагом на пути к здоровому будущему нашей страны, позволит компании добиваться качественных экологических показателей для последовательного снижения влияния на окружающую среду. В этом долгожданном комплексе, который запускается, задействованы наилучшие доступные технологии, которые гарантируют экологическую эффективность проведенной модернизации на промышленном производстве", - сказал министр.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, металлоторговое подразделение "Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", а также нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".