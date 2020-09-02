Количество заразившихся коронавирусом в населенных пунктах Ямала превысило 10 тыс. человек

ТАСС, 2 сентября. Количество заразившихся коронавирусом жителей населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) превысило 10 тыс. человек. Всего в регионе зарегистрировано 13 503 случая заражения, сообщает ямальский оперштаб в среду.

Согласно опубликованным данным, в населенных пунктах ЯНАО зафиксирован 10 031 случай заражения, еще 3 472 случая - на месторождениях региона.

В штабе уточнили, что больше всего случаев было зафиксировано в самом крупном городе ЯНАО - Новом Уренгое, там зарегистрировано 3 935 случаев. За все время на Ямале выздоровели 13 019 человек, 90 умерли.