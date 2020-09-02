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Пандемия COVID-19

Количество заразившихся коронавирусом в населенных пунктах Ямала превысило 10 тыс. человек

Еще 3 472 случая зарегистрированы на месторождениях региона

ТАСС, 2 сентября. Количество заразившихся коронавирусом жителей населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) превысило 10 тыс. человек. Всего в регионе зарегистрировано 13 503 случая заражения, сообщает ямальский оперштаб в среду.

Согласно опубликованным данным, в населенных пунктах ЯНАО зафиксирован 10 031 случай заражения, еще 3 472 случая - на месторождениях региона.

В штабе уточнили, что больше всего случаев было зафиксировано в самом крупном городе ЯНАО - Новом Уренгое, там зарегистрировано 3 935 случаев. За все время на Ямале выздоровели 13 019 человек, 90 умерли.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19
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