Титов предложил властям Челябинска создать рабочую группу по проблемам сноса киосков

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил главе Челябинска Наталье Котовой создать совместную рабочую группу по рассмотрению проблемных ситуаций со сносом нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой бизнес-омбудсмена.

"Мы предлагаем создать рабочую группу с участием членов Ассоциации малоформатной торговли, регионального бизнес-омбудсмена, самих заявителей и профильных чиновников мэрии именно для того, чтобы проконтролировать реальное выполнение амнистии [НТО]. И, на наш взгляд, рабочая группа должна будет с особым вниманием относиться не только к тем объектам НТО, которые теперь попадают под амнистию, но и к тем, в отношении которых приказы о сносе подписывались ранее", - сказал Титов, слова которого приводит его пресс-служба.

19 августа Титов заявлял о намерении приостановить действие ряда приказов мэрии Челябинска о сносе киосков вплоть до решения суда. Комментарием администрации Челябинска ТАСС пока не располагает.

По данным пресс-службы бизнес-омбудсмена, одним из предметов конфликта между предпринимателями и администрацией Челябинска стало исключение нескольких киосков из городской схемы размещения НТО на основании нарушений правил противопожарного режима в Российской Федерации. Несмотря на то, что постановлением правительства от 23 апреля в правила были внесены изменения и с 5 мая одно из положений о противопожарных расстояниях между зданиями утратило силу, администрация Челябинска до сих пор отказывается корректировать собственные акты о сносе киосков, основанные на устаревших требованиях.

Другая часть проблемы, как уточняет пресс-службы, была обусловлена тем, что владельцы челябинских киосков и павильонов вплоть до последнего времени были лишены возможности воспользоваться нормами регионального закона от 09.04.2020 № 131-ЗО "О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов <…> без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута".

Закон предоставил муниципалитетам право заключать договоры на размещение НТО сроком на один год с предпринимателями, которые не имеют долгов по аренде и готовы привести свои объекты в соответствие с требованиями благоустройства. Тем не менее в течение четырех месяцев с принятия закона администрация не приводила в соответствие с ним положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска. Это было сделано только 1 сентября.