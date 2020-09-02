Свердловские власти оказали региональную поддержку 72 тыс. человек в связи с пандемией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Свердловской области оказало региональную поддержку в размере 5 тыс. рублей, установленную в связи с пандемией малоимущим и многодетным семьям и семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, более чем 72 тыс. человек. Об этом сообщил в среду в Уральском региональном центре ТАСС министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

В апреле губернатор области Евгений Куйвашев ввел в регионе новую выплату для поддержки населения в связи с пандемией коронавируса. Единовременная выплата размером 5 тыс. рублей была введена для малоимущих семей с детьми до 18 лет, многодетных семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума и семей с детьми-инвалидами.

"Суммарно с момента введения такой выплаты и до сегодняшнего дня у нас такую выплату получили 72 126 человек", - сказал Злоказов. Региональную поддержку планируют оказывать до 1 октября, пояснил он.

В области, по данным оперативного штаба, с начала пандемии зафиксировано 25 547 случаев коронавируса, из них уже выздоровели 20 072 человек, 460 умерли. На сегодняшний день состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 - на аппаратах ИВЛ.