В Екатеринбурге первоклассник выпал из окна третьего этажа школы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Первоклассник с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) выпал из окна третьего этажа школы № 9 в Екатеринбурге. Прокуратура начала проверку инцидента, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства в среду.

"Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с падением из окна образовательного учреждения ребенка с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

По предварительной информации прокуратуры, учащийся первого класса школы № 9 находился в образовательном учреждении на уроке музыки, который проходил на третьем этаже. Перед уроком учитель открыла окно на сцене в актовом зале для проветривания помещения. По окончании урока учитель музыки стала выстраивать детей в колонну, в это время ребенок выпал из открытого окна.

"Ребенок 2013 года рождения является лицом с ограниченными возможностями здоровья. Семья на профилактических учетах не состоит. Видимых повреждений на ребенке не выявлено, мальчик госпитализирован в детскую городскую больницу для проведения медицинского обследования", - уточнили в ведомстве.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения, будут устанавливаться обстоятельства и причины произошедшего, в том числе почему во время урока окно в учебном кабинете, в котором находились первоклассники, было открыто.